¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯5·î30Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬º¸Â­¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤á¡¢30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¤Î¥ä¥ó¥­¡¼¥¹Àï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ò½ª¤¨¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Âð¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã