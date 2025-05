All About ニュース編集部は5月15〜19日の期間で、全国10〜60代の男女250人を対象に「邦楽バンド」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果から、好きな「2000年代デビューのバンド」ランキングを発表します。【10位までのランキング結果を見る】同率2位:ONE OK ROCK/27票3位は「ONE OK ROCK」。2005年に結成され、2007年にメジャーデビューを果たしたロックバンドです。ボーカルのTakaによる力強い歌声をはじ