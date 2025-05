by Gage Skidmore2025年4月に発表された「ドナルド・トランプ大統領が発行するミームコインの(約200億円)分のコインが取引されたことがわかりました。meme coin buyers spent more than $140 million to get dinner invite with Trump, data shows - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/trump-meme-coin-top-220-buyers-spent-140-million-analysis/At Trump's crypto dinner: Tuxedos, luxury cars and a former NBA starhttps