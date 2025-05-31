¡ÚÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX ¥Ú¥¬¥µ¥¹À±Ìð¡Ê¿ÀÀ»°á¡Ë¡Û 5·î31Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§27,500±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX ¥Ú¥¬¥µ¥¹À±Ìð¡Ê¿ÀÀ»°á¡Ë¡×¤ò5·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï27,500±ß¡£ 2008Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃ ¥Ú¥¬¥µ¥¹À±Ìð¡Ê¿ÀÀ»°á¡Ë¡×¤¬16Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢À»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX¤ËÅÐ¾ì¡£À»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ³ÆÉô¤ÎÂ¤·Á¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·à