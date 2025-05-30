¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ5·î30Æü¡ÛÃ¼¸áÀá¡ÊµìÎñ5·î5Æü¡¢º£Ç¯¤Ï5·î31Æü¡Ë¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¤Á¤Þ¤­ºî¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¾®ÍÕ¶ìÃúÃã¡Ê¤·¤ç¤¦¤è¤¦¤¯¤¦¤Æ¤¤¤Á¤ã¡Ë¤ÎÎ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ¹ñµ®½£¾Ê½åµÁ»ÔÍ¾·Ä¸©¤Ç¤Ï¡¢Ãã·Ý»Õ¤¬¹ñ²ÈÃÏÍýÅªÉ½¼¨¡ÊGI¡ËÀ½ÉÊ¤Î¾®ÍÕ¶ìÃúÃã¤ò¤â¤ÁÊÆ¤Ë¿»¤·¤ÆÃã¤È¤â¤ÁÊÆ¤Î¹á¤ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀá¶ç¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¸©¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¾®ÍÕ¶ìÃúÃã¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤¬11Ëü5Àé¥à¡¼¡ÊÌó77Ê¿Êý¥­¥í¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Ç¯´Ö4700¥È¥ó¤òÀ¸»º