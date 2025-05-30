¢¡³ÚÅ·2¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤âÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤¿¤À¡¢2»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È°ËÆ£Íµµ¨Ìé¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤ì¤¬4·î29Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡¢ÅÐÈÄ12»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¼«ÀÕÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê»î¹ç¤Ï°ì»þÃæÃÇ