¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·£²¡½£´¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£³£°Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë£·²ó¤Ë°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î£¸²ó¤Ëµß±ç¿Ø¤¬À©µå¤òÍð¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£³ÚÅ·¡¦»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È²ù¤ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡££¸²ó¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç£±£·»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚæÆ¡¢Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤­¤¿À¾³À¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤­¤¿£²¿Í¤¬·×