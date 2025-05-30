¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹Season2¡Ù#4¤¬¡¢30ÆüÌë11»þ30Ê¬¤è¤êABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡È¥¨¥í¤¹¤®¤ë¡ÉÊªÍý¶µ»Õ#4¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬°ìÅÙ¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¤ÍýÁÛ¤ÎÇ¾½Á¥Ü¥¤¥¹¤ò¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡ÖÇ¾½Á¥Ü¥¤¥¹·à¾ì¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µ BiSH ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¢Ç¼¸À¡¦Çö¹¬¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£½÷À­¥²¥¹¥È¤¬¹Í¤¨¤ëÍýÁÛ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤¤Ç¾½Á¥Ü¥¤¥¹