¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á£°¡½£¹µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦²£¿Ü²ì¡Ëµð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬£¶²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤ËÀèÈ¯¡££±£´£°¥­¥íÂæÃæÈ×¤ÎÄ¾µå¤Ë¥«¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¡¢Í¿»Íµå¤Ï£°¡£»¶È¯£´°ÂÂÇ¤Ç»°ÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£²£Àî¤Ïº£·î£·Æü¤Ë£²·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££±£´Æü¤Ï£µ²ó£¶¼ºÅÀ¡¢£²£´Æü¤Ï£²²ó£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬ºÇÄ¹¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£