Åì³¤µíÆý¡Ê´ôÉì¸©¿À¸ÍÄ®¡Ë¤Ï30Æü¡¢ËÜ¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¡ÖÌ£¤ï¤¤¤é¤¯¤Î¤¦µíÆý¡×¡ÖÍïÇÀµíÆý¡×¤Ê¤ÉÌó230ËüËÜ¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ì£¤ä¹á¤ê¤Î°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£²ó¼ýÂÐ¾Ý¤Ï16¡Á27Æü¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢30¡Á6·î10Æü¤Ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëµíÆý¤Ç¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÀ½Â¤¼ÔÅì³¤µíÆý³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Èµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5·î21Æü¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éºÇ½é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤ËÌó80¿Í¤¬É÷Ì£