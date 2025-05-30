¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤¿½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¾å¤Ë¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬10·î17Æü¤è¤êÉü³è¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¸¶ÅÀ¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±ÇËÜÍ½¹ð2021Ç¯12·î24Æü¤Ë½é¤Î±Ç²è²½¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤òµ­Ï¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢´û´©Ã±¹ÔËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â