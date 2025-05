ロックバンド・サザンオールスターズが29日、『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のファイナル公演を、東京ドーム公演で行いました。6年ぶりとなる全国ツアーは、能登半島地震の被災地への思いを胸に、今年1月11日に石川県で開幕。全国13都市で26公演を実施しました。公演は、『逢いたさ見たさ 病める My Mind』から始まり、『ジャンヌ・ダルクによろしく』へ。そして「こんばんは!6年ぶりに帰ってまいりました。THE ALF