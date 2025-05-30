À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢±óÆ£°½¡¢±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¤¬30Æü¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÃæÂ¼Íª°ì¡õÝ¯°æ¹§¹¨¡¢µ®½Å¤Ê¥­¥ã¥é¤Î±Æ¥Ê¥ìÈäÏª¡ª¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°ì¸À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¤¢¤È¡¢Çï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÅÐÃÅ¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È´Þ¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÅÙ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·