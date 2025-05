by Ioannis Mandralis/Communications Engineeringカリフォルニア工科大学のエンジニアチームが、飛行しながら変形して地上を走行する車両になる機能を備えた「空中変形モルフォボット((Aerially Transforming Morphobot:ATMO)」を発表しました。ATMO: an aerially transforming morphobot for dynamic ground-aerial transition | Communications Engineeringhttps://www.nature.com/articles/s44172-025-00413-6Mid-Air Transfo