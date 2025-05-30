½é½ÐÁö¤ÎÍÓµÜÈÞÆá¤ÈÀÐ¸¶²Æ¿¥ ¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×(Î¬¾Î¡§¥¦¥ÞÌ¼)¡£¤½¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 6th EVENT The New Frontier ½Õ¸ø±é¡×¤¬¡¢5·î24Æü¡¢25Æü¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DAY1¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£ ½é½ÐÁö¤ÎÍÓµÜÈÞÆá¤äÀÐ¸¶²Æ¿¥¤ò»Ï