ハロー!プロジェクト所属のアイドルグループ「BEYOOOOONDS / CHICA#TETSU (ビヨーンズ / チカ#テツ)」の島倉りかさんが、BEYOOOOONDS PHOTOBOOK「Now and From Now On」発売記念イベントに登場しました。 【写真を見る】【BEYOOOOONDS島倉りか】自身のソロカットに太鼓判「ただ単にカワイイ」来月グループ卒業も「まだ実感がない」島倉さんは、“このメンバーでは最後のフォトブック。思い出が詰まっている”と、しみじ