¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ2000±ßÂå¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¡£º£²óÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯»º¤È2021Ç¯»º¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¸Å¸ÅÊÆ¡¦¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ ÀºÊÆºî¶È»Ï¤Þ¤ë ¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ï°Õ·ÀÌó¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¡£Ä¹²¬»Ô¤ÎÀºÊÆ¹©¾ì¤ËÅþÃå¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀºÊÆºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×Ä¹²¬»Ô¤ÎÌî¾åÊÆ¹ò¤¬ÀºÊÆ¤äÂÞµÍ¤á¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥ó¥­¥Ûー¥Æ¤Ê¤É