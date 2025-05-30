²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï30Æü¤Ë¾åµþ¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»ÊÔÀ®¤Ç¤ÎÃÏ°è°åÎÅ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ø¤Î¹ñ¤Î»Ù±ç³È½¼¤òµá¤á¤Æ¡¢´Ø·¸³Æ¾Ê¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¿ÎÌÚÇîÊ¸ÉûÂç¿Ã¤ËÌÌ²ñ¡£ ¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö ¡ÖÍ×Ë¾¤ò¤¼¤Ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤Î¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡× ÃÏ°è°åÎÅµ¡´Ø¤Î¸·¤·¤¤¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤Î°ú¤­¾å¤²¤ä°å»Õ¤ÎÊÐºß²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿È´ËÜÅª¤ÊÀ©ÅÙ²þ³×¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¸ÅÀî¹¯ÉûÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¡£¹ë±«¤ä¹ëÀã¤ËÈ÷¤¨