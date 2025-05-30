Âçºå6·î¸Â Æü·Ð225ÀèÊª37960-450¡Ê-1.17¡ó¡Ë TOPIXÀèÊª2797.5-10.5¡Ê-0.37¡ó¡Ë Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê6·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ450±ß°Â¤Î3Ëü7960±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤­¤Ï3Ëü7850±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê3Ëü7915±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çä¤êÀè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Êª¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ3Ëü7750±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹­¤²¤¿¡£ ¤¿¤À¤·¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤±¤¿°ÂÃÍ¡Ê3Ëü7720±ß¡Ë¤Ï³ä¤ê¹þ¤Þ¤º¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï3Ëü7950