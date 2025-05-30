Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎK¡Ý1¤Ï30Æü¡¢31Æü¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖK¡Ý1BEYOND¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤È²ñ¸«¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£µÜÅÄ½¼K¡Ý1¥×¥í¥Ç¥å¥µ¡¼¡ÊP¡Ë¤Ï3¥«¡¼¥É¤Î·×ÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë¶ìÎ¸¤·¤¿¡£·×ÎÌ¸å¡¢²ñ¸«¤·¤¿µÜÅÄP¤Ï¤Þ¤º¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç²¦¼Ô¤Î¥è¡¼¥É¥¯¥ó¥Ý¥ó¡¦¥¦¥£¥é¥µ¥¯¥ì¥Ã¥¯¡Ê30¡á¥¿¥¤¡Ë¤¬·×ÎÌ¤¬100¥°¥é¥à¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬Äê¤Ç¥è¡¼¥É¥¯¥ó¥Ý¥ó¤Î²¦ºÂ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¡£°ð³ÀÉ¢¡Ê25¡áK¡Ý1¥¸¥àÂçµÜ¥Á¡¼¥à¥ì¥ª¥ó¡Ë¥µ¥¤¥É¤È¶¨µÄ¤·1R