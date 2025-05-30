Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ê22¡Ë¤¬¾¡¤Æ¤Ð3Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡¢Ì¾¿ÍÀï¤ÎÂè5¶É¤¬°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ÛÎã¤ÎÅ¸³« Á°¶É¤ËÂ³¤­¡ÖÀéÆü¼ê¡×¤Ç2¶ÉÂ³¤±¤Æ¡È»Ø¤·Ä¾¤·¡ÉÆ£°æÁïÂÀ¼·´§ ¾¡¤Æ¤Ð3Ï¢ÇÆ¤ÎÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé ¾­´ý¤ÎÈ¬Âç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ëÌ¾¿ÍÀï¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¡£Æ£°æ¼·´§¤Ï±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ì¾¿ÍÀï3Ï¢ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¡¢Æ£°æ¼·´§¤Î3¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5¶É¤Ï29Æü¤«¤é°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢30Æü¸áÁ°