¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/30¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¤Î¥·¥å¡¼¥ä¤¬¡¢30ºÐ¤òµ­Ç°¤·¤Æ2025Ç¯8·î11Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÖTRENTE¡×¡ÊSDP¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈSpecial Edition¤Î³ÆÉ½»æ¡õ¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È3ÅÀ¤¬Àè¹Ô²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¥·¥å¡¼¥ä¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¢¡¥·¥å¡¼¥ä¡¢¥Ñ¥ê¤Ç31¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÈäÏª»£±ÆÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥ä¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Ñ¥ê¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö30¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖTRENTE¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï3