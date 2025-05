Superfly「愛をこめて花束を / THE FIRST TAKE」サムネイル シンガーソングライターのSuperflyが、5月30日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。「愛をこめて花束を」をスペシャルなアレンジで一発撮りパフォーマンスする。【動画】5月30日22時よりプレミア公開されるSuperfly「愛をこめて花束を / THE FIRST TAKE」YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第551回公開の詳細が発表となった。 第