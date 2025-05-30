By Valentina Za[¥í¡¼¥Þ £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡Ê£Å£Ã£Â¡ËÍý»ö²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Í¥Ã¥¿¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¤Ï£³£°Æü¡¢£Å£Ã£Â¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï½Ì¾®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼ÂÅª¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò°Ý»ý¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤­¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡££Å£Ã£Â¤Î¼çÍ×À¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëÃæ¶äÍÂ¶â¶âÍø¤Ï¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¶âÍ»´ËÏÂ¤Ë¤è¤ê£´%¤«¤é¸½ºß¤Î£²¡¥£²£µ¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡££¶·î£µÆü¤Î¼¡²ó¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¤µ