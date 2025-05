5月29日、Kアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』で、HANAが「新人賞/THE BEST NEW ARTIST」を受賞した。【映像】JISOOのスピーチ(会場であたたかく見守るSKY-HIの姿も)HANAはオーディション番組『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ。アーティストのちゃんみながプロデューサーとしてオーディションから携わり、2025年4月にメジャーデビュ