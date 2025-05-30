K-POPは未だ、進化を続けている。2025年5月27日、韓国から来日したENHYPENの7人は、東京・新宿の映画館でコンセプトシネマ上映会を行った。ENHYPENは2020年にオーディション形式の超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した7人組の韓国のボーイグループ。そして、コンセプトシネマとは、アルバムごとに設定されるテーマを視覚的に表現した、ENHYPENオリジナルのコンテンツだという。映像によって、楽曲の世界観への没入感を高める