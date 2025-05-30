サザンオールスターズ（撮影＝西槇太一） サザンオールスターズが、10年ぶりとなるオリジナル・アルバムアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携え、今年1月より敢行中の全国アリーナ＆ドームツアー“サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」”が、5月29日の東京ドーム公演をもって大千秋楽を迎えた。■NEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』について前作『葡萄』（2015）から丸10年――サ