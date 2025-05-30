ＮＹ市警のケリック元本部長。マンハッタンの法廷に到着したときの様子＝２０１４年１０月１６日/Eduardo Munoz/Reuters（ＣＮＮ）２００１年９月１１日の同時多発テロ発生時にニューヨーク市警（ＮＹＰＤ）の対応を指揮したバーナード・ケリック元本部長が死去した。６９歳だった。市警や本人に近い関係筋が明らかにした。ニューヨーク市警は２９日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿でケリック氏を追悼。「ケリック氏は２０年近くＮＹ