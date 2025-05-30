文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼5月30日配信号担当鈴木純子 先日文化放送で消防避難訓練がありました。私は司会進行でとても勉強になりました。地震による火災が5階の給湯室から発生したとい