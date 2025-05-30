2025年5月29日から9月30日まで、ヒルトン東京（東京都新宿区西新宿6-6-2）7階ルーフトップテラスにて「メキシカン・ビアガーデン」が開催されています。本格メキシカン料理とテキーラ・バー新宿中央公園と高層ビル群を眺められる圧巻のロケーションでビアガーデンを楽しみませんか？メニューはメキシコ屋台の定番「アランブレ」や「ワカモレ」など本格派のメキシカン料理。ビールやワインの他にカクテルやショットを楽しめるテキー