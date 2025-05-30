中谷潤人6月8日にIBF王者・西田凌佑との統一戦を控えたWBCバンタム級チャンピオンの中谷潤人。4月21日から1カ月間に及んだLAキャンプを終え、日本での最終調整に入った。今回のキャンプでは268ラウンドのスパーリングをこなし、備えは万全だ。今回、中谷はリトルトーキョーにあるLAボクシングジムで連日汗を流したが、当地を訪れる現地記者の数もこれまでより格段に増えた。また、5月2日にニューヨーク、マンハッタンでWBAウエルタ