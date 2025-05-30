◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ大貫晋一投手▽ＤｅＮＡ森敬斗内野手▽ＤｅＮＡ梶原昂希外野手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ九鬼隆平捕手▽ＤｅＮＡ勝又温史外野手▽ヤクルト小川泰弘投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム達孝太投手▽楽天岸孝之投手▽楽天伊藤裕季也内野手【出場選手登録抹消】▽楽天島内宏明外野手