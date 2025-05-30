ゴディバはディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をモチーフにしたスリーブ付きの商品4種を、6月6日（金）から全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、オンラインショップで発売する。数量限定。ゴディバの夏の新作！ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』とコラボサマーシーズンに向けて、15周年を迎えるディズニー映画『塔の上のラプンツェル』とコラボ。「ホワイトピーチ ショコリキサー」や「カカオフルーツジュース ホ