『爆上戦隊ブンブンジャー』の「焔先斗／ブンバイオレット」と「ビュン・ディーゼル」の活躍を描くスピンオフTTFCオリジナル『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 始末屋 オブ ギャラクシー』（東映特撮ファンクラブで配信）にスーパー戦隊シリーズから歴代追加戦士が登場することが発表となった。【写真】やっぱりねっとりしゃべりそうなジェラミーを演じる池田匡志歴代追加戦士の解禁第1弾として、『王様戦隊キングオージ