フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』では、母子家庭のためのシェアハウスを東京近郊9カ所で運営する山中真奈さん(38)の奮闘を追った「みんなで生きていく〜元ギャルとシングルマザーの家〜」を、6月1日(通常と異なり13:40〜 ※関東ローカル)に放送する。シェハウスで遊ぶ山中真奈さんと子どもたち赤の他人である親子たちが一つ屋根の下に暮らすシェハウス。真奈さんは自らもハウスの一つに住み込み、夕食の