Image:SwitchBot こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日(金)9時から6月2日(月)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。現在、顔認証にも指紋認証にも対応した最新高性能の「スマートロック Ultra 顔認証パッドセット」や、家電をスマホや声でコントロールできる「スマートリモコン ハブ3」など、Switch