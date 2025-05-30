アークは5月30日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドから、NZXT製の最新ミニタワー型PCケース「H3 Flow シリーズ」を標準採用するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。アーク、NZXT「H3 Flow」採用ゲーミングPCの受注開始 - ミニタワー初のRTX 5090搭載モデル「H7 Flow」「H5 Flow」シリーズよりもコンパクトな「H3 Flow シリーズ」を採用す恵右