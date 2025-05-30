静岡市が清水区に建設を目指す「海洋文化施設」の近くに、民間事業者が、新たな水族館の建設を計画していることが分かりました。どのような施設になるのか？また、事業が進まない海洋文化施設への影響は？（澤井 志帆キャスター）「エスパルスドリームプラザにほど近い、こちらは、静岡市の海洋文化施設の建設予定地となっている、清水区日の出地区です。この付近で、民間事業者が新たな水族館を建設するという計画を