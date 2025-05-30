観光庁が30日発表した4月の宿泊旅行統計（1次速報）によると、国内のホテル・旅館に泊まった外国人は前年同月比13.0％増の延べ1639万4170人で、月間の過去最多を更新した。日本人は1.1％減の3697万640人。全体では2.8％増の5336万4810人だった。外国人宿泊者数はこれまで、昨年10月の1582万3130人が最も多かった。今年4月はキリスト教の復活祭（イースター）に伴う休暇があり、桜を楽しむ訪日客も目立った。全国の宿泊施設の稼