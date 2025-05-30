【モデルプレス＝2025/05/30】モデルのヨンアが29日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、反響を呼んでいる。【写真】ヨンア、美背中大胆見せのミニ丈ドレス姿◆ヨンア、美背中披露この日、ファッションブランド・AROMATIQUEの展示会を訪れたヨンアは、会場での写真を多数公開。背中が大胆に開いたミニ丈のワンピースを着こなし、美しい背中とスラリと伸びた脚を披露した。この投稿を受け、ファンからは「完璧な着こなし