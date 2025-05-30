アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/30営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.47％ 大連ポリエチレン -0.24％ 上海異形鉄筋 -0.26％ 上海銅 -0.3％ 上海ゴム -1.62％ 上海重油 -3.7％ ＊数値は前日比％