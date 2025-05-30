EarFun Air Pro 4(ブラック) EarFunは、Amazonにてタイムセール販売を実施中。セール価格から、さらに値引きとなる、この記事の読者限定7％ OFFクーポンも配布する。対象製品はアクティブノイズキャンセリング(ANC)対応の完全ワイヤレスイヤフォン「Air Pro 4」や「Tune Pro」など全8製品。通常9,990円のAir Pro 4(ブラックのみ)はセール価格で8,189円、クーポン併用で7,616円で購入できる。