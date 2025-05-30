欧州株堅調、前日米株式市場の上昇を受けて 東京時間16:55現在 英ＦＴＳＥ100 8760.86（+44.41+0.51%） 独ＤＡＸ24078.15（+144.92+0.61%） 仏ＣＡＣ40 7783.43（+3.71+0.05%） スイスＳＭＩ 12240.20（+53.46+0.43%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:55現在 ダウ平均先物JUN 25月限42238.00（-29.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5914.00（-