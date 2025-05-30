JR東日本長野支社は30日、現在のSuicaエリアからの来訪が多い大糸線「信濃大町」「白馬」の2駅へSuica対応改札機を設置すると発表しました。今回追加を行う2駅ではSuicaのチャージ残高でタッチ＆ゴーによる入出場が可能になります。サービス開始時期は2026年春以降の予定です。長野県では2025年春に大糸線や篠ノ井線、信越本線の計23駅で新たにSuicaが利用できるようになりました。今回の施策は利便性向上を目的としたもので、JR東