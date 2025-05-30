ニューヨーク・ニックスは、5月30日（現地時間29日、日付は以下同）にホームのマディソン・スクエア・ガーデンで迎えた「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス・ファイナル第5戦で、インディアナ・ペイサーズを111－94で下し、シリーズ戦績を2勝3敗とした。 1勝3敗から3連勝でNBAファイナル進出を目指すニックスは、6月1日に敵地ゲインブリッジ・フィ&#12