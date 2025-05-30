日本システムバンクがこの日の取引終了後、２５年６月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年６月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じてＱＵＯカードを１０００円～４０００円分贈呈する。なお、初回の２５年６月末時点の株主には、保有株数１００株以上２００株未満の株主に対してはＱＵＯカード２０００円分、保有株数２００株以上の株主に対してはＱＵ