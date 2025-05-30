コクヨがこの日の取引終了後、６月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで、投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の更なる流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS