梅雨時ということで気になるハクバの防湿庫「E-ドライボックス」シリーズが、Amazonで最大31％OFFのセール中となっている。5月30日（金）からスタートしたAmazon スマイルSALEの対象。 最も割引率の高い容量60Lモデルなら、参考価格が4万7,801円のところ、3万2,980円で購入可能だ。 省電力・静音タイプの除湿ユニットを搭載。ダイヤルを回すだけで湿度が調節できる電子式で、電気代の目安は1日約1円。