30日の日経225オプション2025年8月限（最終売買日8月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は172枚だった。うちプットの出来高が168枚と、コールの4枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の90枚（13円）。コールの出来高トップは4万3000円の3枚（9円安66円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格