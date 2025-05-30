☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【5月】 30日(金) 126.34 29日(木) 128.44／710円高・3万8000円台回復 28日(水) 122.22 27日(火) 130.92 26日(月) 131.61／371円高・3万7500円台回復 23日(金) 125.65／174円高・3万7000円台回復 22日(木) 121.67／313円安・3万7000円割れ 21日(水) 132.07／230円安・3万7500円割れ 20日(火) 128.49／3万7500円台回復 19日